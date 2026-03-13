Asl To3, nasce il Dipartimento Salute mentale e dipendenze nel ciclo di vita

Un nuovo Dipartimento Salute mentale e dipendenze nel ciclo di vita: si tratta del primo dipartimento di questo tipo in Piemonte e tra i primi in Italia: un modello organizzativo innovativo che riunisce le psichiatrie, la psicologia, la neuropsichiatria infantile e i servizi per le dipendenze, con l’obiettivo di garantire percorsi di cura integrati e continui dalla nascita fino all’età adulta. Oltre a creare sinergie e integrazioni tra ambiti complessi e storicamente separati tra loro, il nuovo dipartimento garantisce la presa in carico dei pazienti a 360° e supera lo storico problema della continuità di cura nel passaggio dall’età minore e a quella adulta, assicurando il transitional care per i pazienti e le loro famiglie.

A dirigere il nuovo Dipartimento di Salute mentale e patologie delle dipendenze nel ciclo di vita sarà Alessandro Bonansea, Psicologo e Direttore della Psicologia dell’AslTo3.

Si tratta della principale novità dell’Atto aziendale dell’AslTo3, la nuova versione dello “statuto” aziendale, varato ufficialmente venerdì 6 marzo dopo la DGR di approvazione della Regione Piemonte: il documento porta una vera rivoluzione dell’organizzazione dell’azienda: definisce una nuova organizzazione interna, con nuovi dipartimenti e con la nomina dei nuovi Direttori.

Tra le principali novità figura anche il Dipartimento dei Servizi, per il quale è stata nominata Grazia Ceravolo, Farmacista e Direttrice della Farmacia aziendale, che riunisce oltre alla farmacia tutte le Strutture dell’area Diagnostica, compresa l’area radiologica.

Sul fronte dell’emergenza viene riformulato il Dipartimento di Emergenza, per il quale è stato nominato Roberto Vacca, anestesista, che ora comprende oltre alle Medicine e Chirurgie d’Accettazione e Urgenza (MeCAU) anche le Anestesie e Rianimazioni, rafforzando l’integrazione tra le funzioni di pronto soccorso e quelle rianimatorie.

Nasce infine il Dipartimento funzionale interaziendale di Oncologia AslTo3-San Luigi Gonzaga di Orbassano, altra novità del nuovo atto aziendale, che rinforza la presa in carico dei pazienti oncologici, integrando i percorsi clinici delle due Aziende, in un unico coordinamento. La nomina del nuovo Direttore sarà ufficializzata prossimamente dalle due aziende sanitarie.

Oltre ai direttori già citati sopra , completano il quadro delle nomine dipartimentali:

Ferdinando Varbella alla guida del Dipartimento Specialistico Cardio-Neurologico, anche questo di nuova formulazione, che riunisce le neurologie e le cardiologie aziendali;

Andrea Bianciotto al Dipartimento Donna-Bambino-Adolescente;

Aniello Arbucci al Dipartimento Chirurgico Generale e Specialistico;

Nicola Liuzzi al Dipartimento Medico;

Giuseppe Maria Greco al Dipartimento di Prevenzione, l’unico con decorrenza dal 1° maggio, quando subentrerà al direttore uscente, Ugo Baldi, che andrà in pensione il 30 aprile.

A parte il Dipartimento di Prevenzione, tutte le altre nuove nomine entreranno in vigore dal 16 marzo.

«L’innovazione in sanità non è solo tecnologica ma anche, e soprattutto, organizzativa» ha dichiarato Giovanni La Valle, Direttore Generale dell’AslTo3, sottolineando il valore strategico della nuova organizzazione. «Il collegio di direzione rappresenta la colonna vertebrale dell’Azienda e il nuovo assetto dipartimentale nasce proprio con l’obiettivo di rafforzare il lavoro di squadra e la capacità di integrare competenze diverse. Vogliamo costruire una squadra che lavori con noi per sviluppare ulteriormente l’AslTo3 e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini».

Il Direttore Generale ha inoltre rivolto un ringraziamento ai Direttori che hanno ricoperto finora gli incarichi dipartimentali, «eccellenti professionisti che hanno contribuito concretamente alla crescita dell’azienda».

Il nuovo modello organizzativo prevede inoltre l’attivazione di Coordinamenti di Area, sia in ambito sanitario sia in ambito amministrativo, per i quali saranno pubblicati appositi bandi.