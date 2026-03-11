Tutto pronto per la nuova edizione di Moncalieri Lavora: quasi 300 le proposte di impiego

Il conto alla rovescia sta per terminare. A Moncalieri torna domani l’evento dedicato a chi sta cercando una nuova opportunità di lavoro. Giovedì 12 marzo, dalle 10 alle 17 al Pala Expo, riecco l'appuntamento con Moncalieri Lavora 2026: una giornata pensata per mettere in contatto diretto candidati, aziende e operatori del territorio.

Quasi 300 le proposte di lavoro in campo

Al momento sono 293 le proposte di lavoro che saranno in vetrina, con più di 60 realtà economiche presenti, con la possibilità di effettuare colloqui diretti, oltre all'orientamento e al supporto nella preparazione del Curriculum Vitae.

L'ingresso all'evento è libero e gratuito. Le novità di questa edizione sono il Baby Parking (6 mesi – 10 anni) per permettere a genitori e famiglie di partecipare ai colloqui con serenità, il servizio di mediazione linguistica per facilitare i colloqui a cura del Centro Informativo Migranti di Moncalieri, oltre al Corner CV, con professionisti per revisione e stampa immediata del curriculum.

Evidente la soddisfazione dell'assessore al Lavoro del Comune di Moncalieri Silvia Di Crescenzo: "Rispetto all’anno scorso le proposte di lavoro sono aumentate di circa l'80%, passando dalle 162 del 2025 alle 293 di quest'anno". A 'tirare la volata' sono gli operai, con 61 generici e 20 specializzati, a cui segue il comparto della ristorazione e dell’alberghiero con 46 proposte, mentre 37 riguardano il settore dell’animazione. Ma non mancano anche gli addetti alla vendita, quelli alle pulizie, gli operatori sociali e gli impiegati, con ben 28 proposte.

Sabato torna la Just The Woman I Am

E, passando dal lavoro allo sport, a Moncalieri è tutto pronto anche per la nuova edizione della Just The Woman I Am, la corsa-camminata di 5 km aperta a tutti, che sostiene la ricerca, la prevenzione e il benessere. L'appuntamento è per sabato 14 marzo, a partire dalle ore 15, al Polifunzionale Don P.G. Ferrero. Si attraverseranno le strade di Borgata Santa Maria accompagnati da musica, attività per i più piccoli. E al rientro, negli spazi del Polifunzionale, ecco il Villaggio del Benessere: uno spazio dove informarsi, scoprire servizi e prendersi cura di sé.

La presenza degli operatori dell'Asl To5

Anche gli operatori dell’Asl To5 saranno presenti sabato a Moncalieri. Presso lo stand istituzionale saranno garantite le seguenti attività: