 / Sanità

Sanità | 13 marzo 2026, 14:54

Ultimo giorno in via del Ridotto: il punto salute si sposta

Trasferimento previsto il 30 marzo, mentre le sedi provvisorie assicurano continuità dei servizi

Il poliambulatorio di via Del Ridotto

Il poliambulatorio di via Del Ridotto

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, segna l’ultimo giorno di attività del poliambulatorio Asl di via del Ridotto. Gli utenti dovranno rivolgersi alla nuova sede di largo Cigna a partire da lunedì 30 marzo 2026, quando le attività riprenderanno regolarmente.

Nel frattempo, per garantire la continuità dei servizi sanitari, i cittadini possono rivolgersi alla Casa di Comunità “Marco Antonetto” in corso Toscana o alla sede di via Pacchiotti. In particolare, per i pazienti ultra settantenni con patologie croniche, sarà attivo su richiesta del medico di famiglia un punto prelievi a via Stradella 203 ogni mercoledì, a partire dal 18 marzo 2026.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium