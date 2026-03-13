Ultimo giorno in via del Ridotto: il punto salute si sposta

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, segna l’ultimo giorno di attività del poliambulatorio Asl di via del Ridotto. Gli utenti dovranno rivolgersi alla nuova sede di largo Cigna a partire da lunedì 30 marzo 2026, quando le attività riprenderanno regolarmente.
Nel frattempo, per garantire la continuità dei servizi sanitari, i cittadini possono rivolgersi alla Casa di Comunità “Marco Antonetto” in corso Toscana o alla sede di via Pacchiotti. In particolare, per i pazienti ultra settantenni con patologie croniche, sarà attivo su richiesta del medico di famiglia un punto prelievi a via Stradella 203 ogni mercoledì, a partire dal 18 marzo 2026.