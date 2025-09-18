A Grugliasco Open Day organizzato dall'associazione Musica Insieme

L’Associazione Musica Insieme APS offre quattro pomeriggi di lezioni di prova gratuite per avvicinarsi agli strumenti musicali ed incontrare a Grugliasco gli insegnanti di strumenti classici e moderni.

In orario 16.30-18.30 si potranno provare: arpa, batteria, canto, chitarra classica ed elettrica, clarinetto, flauto, pianoforte, sax, violino, viola e violoncello.



Nel prestigioso Parco Le Serre, sede dell'Associazione Musica Insieme APS, all'interno della Palazzina "Casa Musica e Cultura Giuseppe Impastato", docenti diplomati e certificati, saranno presenti ad accogliere chi fosse interessato a provare uno o più strumenti musicali e a fornire tutte le informazioni necessarie e curiosità del meraviglioso mondo della Musica.

LA PROVA NON OBBLIGA ALL’ISCRIZIONE

OPEN DAY: da lunedì 22 a giovedì 25 settembre

in orario 16.30-18.30 INGRESSO LIBERO

presso la sede dell’Associazione Musica Insieme APS

Parco Le Serre, Via Tiziano Lanza n° 31

Ingresso dedicato da Via Cesare Battisti 11, Grugliasco

L'Associazione Musica Insieme APS, presente sul territorio grugliaschese da oltre 30 anni, è un'Associazione Culturale senza fini di lucro, formata da Docenti diplomati nei Conservatori e certificati, con esperienze pluriennali nella concertistica e nella didattica musicale. Lavora da sempre con una forte caratteristica sociale, culturale ed ambientale, creando per i ragazzi sistemi di relazione all’interno della scuola, aiutandoli nella socializzazione. Da sempre obiettivo primario dell’Associazione è formare piccoli e grande ensemble per favorire l’apprendimento e la condivisione della musica anche fra strumentisti in erba.

Di grande prestigio sono le Convenzioni stipulate nel 2017 con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino , e nel 2022 con il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria , con la possibilità di orientare il percorso formativo degli studenti e prepararli agli esami per le Certificazioni del Conservatorio.

Dal 2020 l’Associazione è accreditata al MIUR del Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Dal 2021 è anche Sede certificata e Centro Esami Internazionali Trinity Music College London e RSL Awards .

L'Associazione propone Corsi di Musica per bambini, per giovani e per adulti, ma anche Concerti, Laboratori e progetti musicali nelle Scuole, Lezioni-Concerto, collaborazioni ed eventi musicali dedicati alla Solidarietà e alla Beneficenza; collabora inoltre con alcuni Enti quali Comuni, Scuole, Conservatori, Associazioni di Volontariato (Libera, AIRC, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro), Unione Musicale di Torino e Pro Loco, al fine di realizzare di volta in volta spettacoli di alta qualità artistica capaci di coinvolgere ed emozionare.