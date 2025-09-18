Lo Russo blinda la sua giunta: "Avanti con un percorso chiaro"

Nelle ultime ore erano circolate voci su un possibile rimpasto che avrebbe coinvolto l’assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, esponente di Sinistra Ecologista. Intervenuto nel pomeriggio alla festa della Fiom Cgil, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha però smorzato le speculazioni, ribadendo la continuità dell’azione amministrativa e la fiducia nei componenti della sua giunta.

"Continuiamo a lavorare per la città, seguendo un percorso chiaro che è quello delle nostre linee programmatiche – ha commentato il sindaco – Mi sembra che la situazione sia assolutamente ordinaria e non ho onestamente altro da aggiungere".

Confronto nella maggioranza

Il centrosinistra aveva infatti avviato un 'tagliando' di metà mandato con assessori e consiglieri comunali. Incontri che sembrerebbero riconfermare i nomi della giunta di inizio mandato. "Credo che questa discussione potrà portare utili contributi al dibattito e all’azione amministrativa – ha spiegato Lo Russo – Tendo a non inseguire il dibattito, ho richiamato l’opportunità di affrontare le questioni della città e noi siamo lì".

Torino in testa sugli investimenti

Il sindaco rivendica i risultati raggiunti: "È partita una riflessione sullo stato di avanzamento del nostro progetto di città, che colloca Torino nelle prime posizioni in Italia – ha sottolineato Lo Russo – Per capacità di messa a terra degli investimenti, per azione sulla città. E conseguentemente andiamo avanti in questi termini".