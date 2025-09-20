Davide D'Urso protagonista del gran finale della festa di San Matteo

A Nichelino l'edizione 2025 della festa patronale di San Matteo entra nel suo secondo ed ultimo weekend. Piazza Di Vittorio si conferma location principale per l'area spettacoli e food che accoglierà i nichelinesi fino al 21 settembre. Il protagonista più atteso è Davide D'Urso, comico e showman locale che ormai è diventato un personaggio nazionale.

Il Luna Park è allestito, come consuetudine, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa dal 19 al 29 settembre. La Festa dello Sport sarà invece in piazza Aldo Moro sabato 27 settembre.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Domenica 21 settembre

ore 10.45 processione con la statua di San Matteo dalla Chiesa Antica alla Chiesa Grande SS. Trinità

ore 11.15 Chiesa Grande SS. Trinità, Celebrazione S. Messa

PIAZZA G. DI VITTORIO

Sabato 20/09: dalle 15.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura, dalle 22.00 “VASCOLLECTION” TRIBUTE BAND Vasco Rossi

Domenica 21/09: dalle 10.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura; alle 16.30 DOG PRIDE 2025 – Sfilata canina a cura di ENPA Chieri – Iscrizioni su pawtherapygroup@gmail.com entro il 18/09 o sul posto il giorno dell’evento a partire dalle 15.30. Info: 3331299598 -3920908127 (offerta minima € 3.00 destinata a Enpa Chieri).

Alle 20.00 FESTIVAL ASSOCIAZIONI: musica, danza, sport e cultura; alle 21.45 GRAN GALÀ DELLA MODA a cura di Elia Tarantino: alle 22.45 Il Sabaudo Summer Tour arriva a Nichelino con Davide D'Urso, comico e content creator torinese che ci farà sorridere con i suoi personaggi iconici.

LUNA PARK

Dal 19 al 29 settembre in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via I Maggio. Tutti i giorni 15.30-19.00 e 21.00-24.00, sabati e domeniche 10.30-12.30 e 14.00-24.00. Lunedì 29 settembre 22.15 SPETTACOLO PIROMUSICALE offerto dagli esercenti.

4 passi nella storia di Nichelino

Sabato 20 e domenica 21 settembre alle 15.00 con ritrovo sul sagrato Chiesa Antica SS. Trinità, percorso a piedi commentato dal Gruppo Officine della Memoria, partecipazione aperta a tutti. Domenica 21, al termine del percorso sarà possibile partecipare alla Caccia al Tesoro “Trova il Niclin...”

FESTA DI FINE ESTATE

Domenica 21 settembre dalle 10.00 alle ore 19.00 in Via Torino (da Via M. D’Azeglio a Piazza Camandona) Prodotti tipici e degustazioni - Mercatino artigianale e hobbistico - Caccia al tesoro aperta a tutti su storia e curiosità della nostra città “Trova in Niclin…”. Per iscrizioni: salottoeducativo@gmail.com, cell. 3343551212. Ritrovo ore 16.00 davanti al Palazzo Comunale, piazza Di Vittorio, a cura ass. Salotto Educativo in collaborazione con il Gruppo Officine della Memoria - Animazioni per bambini

"Promenade Royale" 2025

Domenica 21 settembre sfilata di carrozze storiche, presentazione nel giardino d’onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi e percorso nel Parco con rientro all’Ippodromo di Vinovo alle ore 17.00 a cura dell’ASD Pegasus.