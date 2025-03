Ladri al pub Oscar Wilde, 2mila euro di danni: "Qui controlli solo per fare le multe"

Visita notturna poco gradita ai danni del pub Oscar Wilde di piazza Moncenisio, quartiere Campidoglio. Ignoti si sono entrati nel locale, chiuso, danneggiando sia la porta sia il registratore di cassa. Oltre 2000 euro di danni per portare via 40 euro in contanti.

La denuncia

"Solo ieri alcuni commercianti del borgo mi segnalavano la presenza nel quartiere, in orari serali e tardo-pomeridiani, di individui poco raccomandabili - così il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando -. Presenterò subito un'interpellanza per chiedere più controlli in zona e per rilanciare le nostre proposte in tema di sicurezza. L'insicurezza nei nostri quartieri è palpabile. L'approccio morbido al tema da parte delle amministrazioni comunale e circoscrizionale è fallimentare. Serve un maggior presidio delle nostre strade e chiediamo la reintroduzione del vigile di quartiere per dare sicurezza alle attività commerciali".

Più passaggi

I ladri sono entrati nella birreria dalla porta principale. "Chiediamo un passaggio maggiore di forze dell'ordine tra corso Svizzera e la piazzetta Moncenisio - replica il presidente dell'associazione commercianti di via Nicola Fabrizi, Loris Giardino -, ma non per fare le multe, cosa che ultimamente va per la maggiore tra le vie pedonali. Servono più interventi sul fronte sicurezza".

Nuovi controlli

Sul caso è intervenuto anche il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, segnalando due importanti novità per il territorio. "Una riguarda il mercato di corso Svizzera con un passaggio in più dei carabinieri, a piedi, almeno una volta a settimana - così Re -. Mentre in orario serale sono iniziate delle attività di controllo di aree delicate, coordinate da polizia carabinieri e municipale: in piazza Risorgimento e in piazza Campanella. Si tratta di controlli amministrativi, rispetto ai minimarket aperti, e sugli avventori".

Il presidente, inoltre, invita chi ha subìto un furto a recarsi in commissariato. "Difficile attivare richieste puntuali, se non ci sono le denunce scritte firmate da residenti e commercianti".