Cronaca | 22 settembre 2025, 09:21

Sciopero per Gaza: bloccati gli accessi al Campus universitario Einaudi

Il ritrovo dei manifestanti in piazza Carlo Felice alle 10.30

È iniziato con il blocco all'ingresso del Campus Einaudi lo sciopero della città a sostegno di Gaza. Nonostante la pioggia battente, gli attivisti hanno bloccato gli accessi al Campus da dove poi raggiungeranno piazza Carlo Felice alle 10.30, davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, per unirsi al presidio dei sindacati di base.

“Dalle scuole alle università siamo pronti a far sentire la nostra voce”, scrivono sui social spiegando che “crediamo che sia fondamentale ora più che mai dimostrare che non rimarremo indifferenti davanti al genocidio perpetrato da Israele”.

redazione/adnkronos

