Centri sociali "assaltano" gazebo di FdI: nuove tensioni a Torino

"Se il sindaco Lo Russo - prosegue l'esponente della giunta - non ferma questa follia attenendosi alla nostra legge regionale sui beni comuni, l’amministrazione comunale sarà moralmente responsabile di ogni nuova aggressione antagonista ai cittadini ed alle forze dell’ordine”.

Una posizione condivisa dal consigliere comunale di FdI Ferrante De Benedictis, che aggiunge: "serve una seria presa di coscienza di tutte le istituzioni per fermare questa escalation di violenza ingiustificata".

"Dopo l'assalto alle Forze dell'ordine i centri sociali a Torino scatenano nuovamente la loro violenza aggredendo gli organizzatori di un banchetto di Fratelli d'Italia. In città ormai c'è un clima preoccupante a causa di estremisti ancora più pericolosi da quando il Comune ha provato a concedere lo stabile di Corso Regina ad Askatasuna legittimando la violenza politica della loro galassia: ora serve lo sgombero immediato. Pretendiamo che Torino non sia più ostaggio e sotto ricatto di persone che stanno macchiando la nostra città ormai costantemente" aggiunge la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

“La notizia dell’ennesimo attacco dei centri sociali a un gazebo di Fratelli d’Italia è l’ultima di una serie infinita di episodi che testimoniano la pericolosità di questi soggetti, cullati troppo spesso dalla sinistra”. A dichiararlo Paola Ambrogio, Senatore torinese di Fratelli d’Italia, in merito a quanto accaduto questa mattina a Torino, in corso Racconigi. “Oltre a stigmatizzare l’accaduto, non possiamo far altro che notare l’ennesima mancanza dell’amministrazione di sinistra alla guida della città: i soggetti che oggi si sono scagliati contro il gazebo di FdI sono sempre gli stessi. Lo Russo: a quando la chiusura di tutti i centri sociali di Torino?”



“Quanto accaduto oggi al mercato di corso Racconigi è un episodio gravissimo: l’assalto di un gazebo di un partito politico è un atto di una violenza inaudita. È evidente che certa politica fa finta di non vedere il problema che rappresentano i centri sociali: questi antagonisti agiscono solo per alimentare lo scontro politico. Il sindaco Lo Russo e tutta la sinistra cittadina quando lo capiranno?”, commenta Roberto Ravello, Vicecapogruppo in Regione Piemonte di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Evidentemente per questi antagonisti non è rimasto che ricorrere a minacce e violenze per portare avanti le loro idee, ritenendo - come ormai sono abituati a credere - che la sinistra torinese non cercherà mai di reprimere questi atteggiamenti pericolosi. Se pensano di fermare Fratelli d’Italia si sbagliano di grosso: non esistono oggi e non esisteranno mai zone in cui chi la pensa diversamente da loro non debba avere diritto di parola. Ai militanti di aggrediti va la tutta la mia solidarietà e tutto il mio sdegno per il vile atto subito”.