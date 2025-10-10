Piscina Colletta, al via la stagione invernale dal 20 ottobre

Buone notizie per gli appassionati di nuoto e per chi ama mantenersi in forma anche nei mesi più freddi: la piscina Colletta di via Ragazzoni riaprirà ufficialmente lunedì 20 ottobre 2025, dando il via alla stagione invernale 2025/2026.

La storica struttura del quartiere Vanchiglietta, punto di riferimento per nuotatori, famiglie e scuole del territorio, tornerà ad accogliere il pubblico con un calendario ricco di attività sportive, corsi e momenti aggregativi dedicati a tutte le età.

Corsi e iscrizioni

Le iscrizioni ai corsi - che spaziano dal nuoto per bambini e adulti all’acquagym, fino agli allenamenti avanzati - si sono tenute dal 22 settembre al 9 ottobre 2025, presso la segreteria della piscina, al primo piano della struttura.

La piscina resterà aperta per il nuoto libero in diversi orari, dal lunedì al sabato, con fasce dedicate sia a chi desidera allenarsi regolarmente sia a chi vuole concedersi un momento di benessere durante la giornata.

Oltre al nuoto individuale, non mancheranno le attività di gruppo, i corsi di acquafitness e i momenti dedicati alle fasce più giovani e agli over 60, in un’ottica di sport inclusivo e di comunità.

Sport, salute e socialità

La riapertura della Piscina Colletta segna anche la ripresa di uno spazio di socialità e benessere, dove l’acqua diventa non solo un mezzo di allenamento, ma anche uno strumento per stare insieme, migliorare la salute e ritrovare equilibrio psicofisico.

Come sempre, la struttura aderisce ai programmi di accesso gratuito o agevolato per residenti a Torino, giovani e anziani, nell’ambito delle politiche comunali di promozione sportiva.