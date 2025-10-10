L'ipotesi Sert nei locali di via Foligno, scoppia la polemica in Circoscrizione 5

Si è acceso in commissione Bilancio il dibattito attorno al futuro del complesso di via Foligno 14, nel quartiere Borgo Vittoria, dove ha sede un articolato insieme di associazioni e realtà sociali. Per ora è solo una ipotesi ma da tempo, almeno da luglio, si discute la possibilità di trasferire nella struttura il Sert (Servizio per le Tossicodipendenze), decisione che ha immediatamente suscitato reazioni e richieste di chiarimento.

La posizione della Circoscrizione 5

Il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, ha ribadito il lavoro svolto in questi anni per trasformare via Foligno 14 in una Casa del Quartiere accogliente e viva, punto di riferimento per il territorio. "Le realtà presenti - ha spiegato -, stanno svolgendo un grande lavoro, sia sul piano sociale sia come presidio attivo. Alle associazioni già operative si sono aggiunte nuove realtà come Eri e Itaca, e grazie ai fondi del Pnrr nascerà anche un progetto di housing sociale".

Cuzzilla ha poi espresso la sua contrarietà al trasferimento del Sert, precisando che la posizione non è dettata da una questione di valore sociale, ma dal “contesto complessivo” già caratterizzato da diverse realtà che operano con persone fragili. "Non spetta a nessuno di noi - ha aggiunto - stabilire un ordine di priorità tra chi non ha una casa, chi ha problemi di salute mentale o chi lotta contro le dipendenze. Tuttavia, la coesistenza di diverse fragilità va gestita con equilibrio e coordinamento".

Al momento sono in corso interlocuzioni con l’Asl - proprietaria di parte dei locali - per individuare una soluzione condivisa, ipotizzando anche una sinergia con il poliambulatorio di via del Ridotto. "Mentre c’è chi lavora per trovare soluzioni - ha concluso Cuzzilla -, altri preferiscono la polemica. Ma i cittadini sanno riconoscere chi si impegna concretamente per il territorio".

L’intervento del consigliere Borelli (Moderati)

A commentare la vicenda è intervenuto anche il consigliere dei Moderati, Luigi Borelli, che ha definito “inquietante” la notizia appresa “per puro caso” durante la commissione.

"Abbiamo scoperto dell’idea, che spero sia infondata, di spostare il Sert in via Foligno 14 - ha dichiarato -. Sarebbe davvero deleterio per il quartiere. Prima si è spostato fuori Borgo Vittoria il poliambulatorio Ridotto, ora si vorrebbe portare qui il Sert: no, grazie!". Borelli ha quindi chiesto di convocare immediatamente una nuova commissione per “vederci chiaro” e affrontare la questione senza ulteriori ritardi.