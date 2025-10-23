Chieri, rubano giubbotto, portafogli e cellulare a due ragazzini e poi scappano in monopattino: un arresto, si cerca il complice

Due quindicenni di Chieri sono stati derubati nei giorni scorsi da due persone (un diciottenne e un altro soggetto ancora in fuga) che con la scusa di chiedere una sigaretta li hanno avvicinai per poi portare via loro un giubbotto, il portafogli e un telefono cellulare.



Alla risposta negativa per la sigaretta, l'appena maggiorenne avrebbe afferrato per il bavero una delle due vittime, puntandogli un coltello all’altezza dell’addome per poi sottrargli il giubbotto e costringerlo a consegnare il portafogli. Nello stesso momento, il complice avrebbe intimato all’altro ragazzo di consegnargli il cellulare insieme alla password di sblocco. I due si sono poi dileguati in direzione di Pino Torinese a bordo di un monopattino e alla vista delle due pattuglie - nel frattempo chiamate dal padre di uno dei due quindicenni - hanno tentato di darsi alla fuga.



Fuga terminata nel giro di poco per il diciottenne, mentre il complice ha fatto perdere le tracce scappando nei campi che costeggiano corso Torino. Il cellulare, recuperato dalla pattuglia durante il breve inseguimento, è stato restituito al legittimo proprietario e il monopattino utilizzato dai due autori della rapina è stato sottoposto a sequestro. Il giovane arrestato è accusato di “rapina aggravata in concorso”. Proseguono le ricerche del complice, che si è allontanato indossando il giubbotto sottratto a una delle vittime.