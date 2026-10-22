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Cronaca | 22 ottobre 2026, 10:31

Dà le generalità del fratello per nascondere l'evasione: arrestato un 34enne in largo Brescia

Sorpreso dalla Polizia in un locale del quartiere Aurora mentre era agli arresti domiciliari, ha tentato invano di ingannare gli agenti

Dà le generalità del fratello per nascondere l'evasione: arrestato un 34enne in largo Brescia

Ha fornito il nome e il cognome del fratello agli agenti che lo stavano controllando, nel tentativo di nascondere il fatto che si trovava fuori casa, nonostante i domiciliari. Il piano non ha però funzionato per un cittadino rumeno di 34 anni, arrestato nel quartiere Aurora dalle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con l'accusa di evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale.

L'operazione è scattata durante un controllo condotto dai poliziotti tra gli avventori di un esercizio commerciale in largo Brescia. L'attenzione degli agenti è stata attirata dal 34enne che, alla richiesta di mostrare i documenti d'identità, ne è risultato sprovvisto. Le generalità fornite a voce dall'uomo non hanno trovato alcun riscontro nelle banche dati a disposizione delle forze dell'ordine, spingendo la pattuglia ad accompagnarlo in Questura per accertamenti approfonditi.

Nelle uffici di via Verona gli esami e le verifiche hanno permesso di svelare la vera identità dell'uomo e il motivo del suo tentativo di depistaggio: il 34enne era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e si era allontanato dalla propria abitazione. Per evitare di essere scoperto, aveva deciso di fornire i dati anagrafici del parente. L'uomo è stato tratto in arresto. 

Redazione

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