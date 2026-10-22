Sorpresi con 10 barattoli di vitamine e 7 mila euro di capi griffati: fermati e denunciati

A passo svelto si stavano dirigendo ai giardini Sambuy di Piazza Carlo Felice. Una pattuglia dei carabinieri della Stazione di San Salvario, transitando a velocità ridotta su Corso Vittorio Emanuele II, dopo averli notati aveva deciso di fermarli per identificarli e fare un controllo più approfondito. I due uomini, di 32 e 28 anni, non erano riusciti però a nascondere, agli occhi dei militari, insofferenza e nervosismo; leve che hanno fatto scattare una speditiva perquisizione personale di immediato riscontro positivo.

Scoperti dai carabinieri durante un controllo

All’interno delle borse a tracolla in uso ad entrambi, erano celati 5 blocchi magnetici (notoriamente utilizzati per eludere i sistemi d’antitaccheggio) e 10 barattoli di vitamina B12 ancora sigillati e della cui provenienza ai militari era venuto qualche dubbio, dato che i due sostenevano di averli trovati poco prima sul marciapiede. La sospetta provenienza furtiva dei numerosi integratori rinvenuti e il controllo incrociato delle Banche Dati in uso alle Forze di Polizia hanno permesso quindi di estendere l’accertamento presso il domicilio dei due uomini.

In particolare, nei confronti del ventottenne pendeva una delega di perquisizione domiciliare nell’ambito di una pregressa attività d’indagine in capo ad un’altra Forza di Polizia e legata alla ricerca di alcuni capi d’abbigliamento oggetto di furto. All’interno della camera da letto dell’uomo, gli armadi e i cassetti erano colmi di camicie, cinture e zaini a tracolla di brand rinomati, insieme a maglie da calcio di vari club. Tutti capi d’abbigliamento ancora etichettati ma privi del codice identificativo, appositamente strappato per renderne difficoltosa la provenienza.

7 mila euro di capi d'abbigliamento griffati

Nessuna traccia, tuttavia, delle magliette oggetto del decreto di perquisizione ma, non avendo dubbi sulla provenienza sospetta dei numerosissimi altri capi, i Carabinieri hanno proceduto al loro sequestro. Valore commerciale stimato: 7.000 euro. Sono rientrati nel sequestro anche 1.340 euro in contanti, verosimilmente frutto dell’attività delittuosa. Dai preliminari accertamenti, svolti sempre dai militari della Stazione, è nel frattempo emerso che i dieci barattoli di vitamina B12 sono di proprietà di una parafarmacia proprio a pochi passi da Piazza Carlo Felice.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire la provenienza dei diversi capi d’abbigliamento firmati.