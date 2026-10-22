Strage Brandizzo: a Ivrea allestita una terza aula videocollegata per l'udienza preliminare

Ci sarà una terza aula videocollegata con le altre due ad ospitare il prossimo 28 ottobre in tribunale a Ivrea le parti in vista della prossima udienza preliminare nell’ambito del processo sull’incidente ferroviario di Brandizzo nel quale nella notte tra il 30 e 31 agosto del 2023 persero la vita 5 operai che stavano lavorando sui binari.

Lo comunica una nota congiunta della Corte d’Appello di Torino, della procura generale, del tribunale e della procura di Ivrea in cui si sottolinea che “sono stati sono stati completati ulteriori interventi di adeguamento degli spazi del tribunale destinati alla celebrazione dell’udienza”. In particolare, spiega la nota, “a seguito delle interlocuzioni con il ministero della Giustizia e in sede di Conferenza permanente, è stata predisposta una terza aula collegata in videoconferenza con le altre due, con contestuale incremento delle dotazioni di microfoni e prese elettriche.

La tempestiva realizzazione degli interventi urgenti è stata possibile grazie alla celere risposta del ministero della Giustizia e alla collaborazione tra gli Uffici e le istituzioni coinvolte. Per la gestione degli ingressi e dei flussi all’interno del Palazzo di Giustizia restano confermate le modalità organizzative adottate in occasione della precedente udienza”.

“Gli interventi - conclude la nota - sono diretti ad assicurare condizioni logistiche e tecniche più adeguate alla celebrazione dell’udienza preliminare, che si svolge in camera di consiglio, senza la presenza del pubblico, e rappresenta uno snodo fondamentale del procedimento penale tra la fase delle indagini preliminari e l’eventuale successivo dibattimento”. Proprio la scarsa capienza delle aule aveva sollevato polemiche e proteste delle parti coinvolte nel procedimento in occasione dell’avvio dell’udienza preliminare lo scorso 30 settembre.