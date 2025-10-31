Scontro tra auto in corso Giulio Cesare, tram 4 deviato

Scontro tra auto, questa mattina, in corso Giulio Cesare all'angolo con via Scarlatti a Torino. Intorno alle 7 si è verificato un sinistro nel cuore di Barriera di Milano: secondo una prima ricostruzione la Ford Fiesta grigia era ferma che attendeva il verde per girare in corso Palermo

L'incidente

La Cupra nera - che procedeva parallela in direzione Porta Palazzo - avrebbe sterzato bruscamente, impattando con forza con l'altra vettura. Nel sinistro non ci sono feriti gravi, ma l'urto è stato molto forte: il cofano della Cupra si è incastrato sotto la Fiesta, che si è quasi ribaltata.

Tram deviato

Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco: una persona è stata portata per accertamenti al San Giovanni Bosco. Nel tratto si registrano disagi alla viabilità: il tram 4 è stato deviato in entrambe le direzioni. La linea, in direzione strada del Drosso, passa da corso Giulio Cesare per corso Palermo, via Bologna, corso XII Febbraio, corso Regina Margherita, percorso regolare.

Verso nord e piazza Derna il tram passa da via XX Settembre per corso XII Febbraio, via Bologna, corso Palermo, corso Giulio Cesare, percorso regolare.