Cronaca | 26 dicembre 2025, 18:30

Cede la balaustra, donna cade sulle rive del fiume: per aiutarla, il marito finisce nel Po

L'incidente poco prima delle 17 Lungo Po Antonelli 105

I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti nel pomeriggio, poco prima delle 17 in Lungo Po Antonelli 105, per soccorrere una donna che è scivolata lungo la scarpata. La 70enne si è appoggiata alla balaustra in legno che avrebbe ceduto.

Marito caduto in acqua

Non è finita in acqua ma nella caduta si è fratturata un braccio. Il marito che ha cercato di aiutarla, invece, è scivolato in acqua ma è stato soccorso da un passante e non ha riportato traumi. La donne è stata portata all'ospedale CTO, mentre per l'uomo non sono state necessarie le cure sanitarie.

redazione

