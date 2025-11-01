Tettoia in fiamme nella notte in via Comba a Bricherasio

L’allerta è partita ieri notte, venerdì 31 ottobre, verso le 22, per una tettoia in fiamme in via Comba a Bricherasio. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco: Luserna San Giovanni, Pinerolo, Rivalta di Torino e Carmagnola con il supporto della centrale di Torino. Assieme a loro anche carabinieri e 118, ma fortunatamente non ci sono state persone da soccorrere.

I pompieri infatti sono riusciti a contenere le fiamme ed evitare che l’incendio colpisse anche l’abitazione. A essere danneggiata è stata solo una piccola parte di tetto. Le operazioni si sono chiuse attorno alle 2,30 ed è ancora in fase di accertamento la causa del rogo.