Spaccio e risse in un bar di corso Francia, il Questore chiude il locale per 15 giorni

Stretta della Questura di Torino sul fronte della sicurezza pubblica. Il Questore Massimo Gambino ha disposto la sospensione della licenza e la conseguente chiusura per 15 giorni, a decorrere dal 30 ottobre, per un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande situato in corso Francia, a Collegno.

Spaccio alcol e basi logistiche per i pusher

L'istruttoria che ha portato al provvedimento nasce da un'indagine condotta dai carabinieri, che aveva portato all'arresto di due persone - un cittadino senegalese e uno gabonese - con le accuse di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso degli accertamenti i militari avevano scoperto che uno dei due indagati usava stazionare abitualmente all'interno del locale nelle ore serali, uscendone su chiamata per comporre la cessione di droga nelle immediate vicinanze.

A pesare sulla decisione del Questore vi è anche un secondo episodio di rilevante gravità avvenuto all'esterno dell'esercizio: un giovane era stato arrestato per lesioni personali gravissime dopo aver colpito con un pugno al volto un avventore durante una lite scoppiata per futili motivi nel dehors. La vittima, cadendo a terra dopo aver perso i sensi, aveva sbattuto violentemente la testa, finendo ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Sia i soggetti coinvolti nella colluttazione sia altri avventori presenti sono risultati gravati da precedenti penali o di polizia.

Il pericolo per l'ordine pubblico

L'intervento è maturato considerando che il locale veniva utilizzato di fatto come base di contatto stabile tra spacciatori e acquirenti, oltre che come luogo di ritrovo per soggetti pericolosi.