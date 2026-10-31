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Cronaca | 31 ottobre 2026, 19:35

Nuova moschea all'ex Nebiolo, scontro in via Bologna: la Lega raccoglie le firme, il Pd difende il progetto

Volantini e piazze divise tra corso Novara e corso Brescia sul complesso polifunzionale da 17 milioni di euro

La protesta leghista contro la moschea

La protesta leghista contro la moschea

È stata una mattinata di volantinaggi intensi e dibattito acceso (e contrapposto) quella vissuta in via Bologna, all'altezza dell'area ex Fonderie Nebiolo. Tra corso Novara e corso Brescia, si sono svolte a breve distanza due manifestazioni contrapposte incentrate sul progetto da circa 17 milioni di euro che prevede la trasformazione del sito industriale dismesso in un complesso polifunzionale con moschea, centro culturale e studentato (di cui 8 milioni provenienti dal Marocco).

Da un lato la Lega ha organizzato un presidio con raccolta firme per chiedere a Palazzo Civico di fermare l'intervento; dall'altro il Partito Democratico è sceso in strada per difendere la libertà di culto e la riqualificazione dell'area.

La Lega e il no al centro islamico: "A rischio la sicurezza del quartiere"

Al banchetto del Carroccio, promosso all'angolo tra via Bologna e corso Novara dagli esponenti Fabrizio Ricca ed Elena Maccanti, hanno preso parte tra gli altri il segretario regionale Riccardo Molinari e l'europarlamentare Silvia Sardone. Il partito contesta la mancanza di un effettivo coinvolgimento dei residenti nelle decisioni dell'amministrazione guidata dal sindaco Lo Russo.

"Eravamo in tantissimi a opporci al progetto che porterebbe a un vero e proprio ghetto musulmano – ha dichiarato l'eurodeputata Sardone –. Basta con questa sinistra che in cambio di voti sostiene l'islamizzazione della città, con notevoli disagi e problemi per i cittadini. Noi continueremo a opporci in ogni modo".

La replica del Pd e l'attacco del M5s sulla partecipazione

Di segno diametralmente opposto l'iniziativa del circolo Pd della Circoscrizione 7, posizionato all'angolo con corso Brescia. I dem, affiancati da parlamentari, consiglieri regionali e comunali, hanno rivendicato la bontà del progetto a tutela dei principi costituzionali, del diritto al culto per la comunità musulmana e per una maggiore presenza e presidio del territorio.

Sul presidio della Lega si è espressa anche la rappresentanza del Movimento 5 Stelle con il deputato torinese Antonino Iaria. "Ci sono stati pochissimi partecipanti, quasi tutti militanti leghisti. In compenso si è visto uno schieramento di forze dell'ordine che, a occhio, sembrava persino superiore al numero dei manifestanti presenti".

La protesta leghista contro la moschea

La protesta leghista contro la moschea

La protesta leghista contro la moschea

La protesta leghista contro la moschea

Redazione

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