Politica | 03 novembre 2025, 09:45

50mila firme raggiunte per la proposta di legge popolare sul voto fuorisede

La campagna coordinata dal cercenaschese Fabio Rotondo (The Good Lobby) raggiunge il suo obiettivo con due mesi di anticipo

Fabio Rotondo durante la campagna per il voto alle Europee

Una norma sul voto a distanza che in Italia ancora manca. Da questa esigenza di permettere a tutte e tutti di votare, anche se lontani dal proprio Comune di residenza, è nata la proposta di una legge di iniziativa popolare ‘Voglio Votare Fuorisede’, promossa con una campagna curata da The Good Lobby e coordinata dal cercenaschese Fabio Rotondo, insieme a Will Media e Rete Voto Fuorisede. La raccolta firme a sostegno della legge è stata lanciata lo scorso 2 luglio, puntando ad averne 50mila entro inizio 2026. L’obiettivo è stato raggiunto il 24 ottobre, con due mesi di anticipo.

“Il fatto di essere riusciti a raccogliere quel numero di firme in così poco tempo è indicativo circa la volontà dei cittadini di esercitare il proprio diritto di voto.  Terremo aperta la raccolta fino a novembre. Dopodiché depositeremo la proposta in Parlamento – argomenta Rotondo –. Da lì il Senato ha l’obbligo di avviare la discussione entro un mese e concluderla entro tre mesi”.

‘Voglio Votare Fuorisede’ ricalca la legge delega approvata alla Camera nel luglio 2023, e da quel momento ferma in Senato, apportando alcune modifiche: vengono inclusi tutti gli elettori fuorisede, indipendentemente dal motivo per cui si trovano lontano da casa; la normativa si applica a tutti i tipi di elezione e riduce da 18 a 6 mesi il tempo concesso al Governo per attuarla, così da completare l’iter entro la fine della legislatura. Un passaggio finale dopo i risultati ottenuti negli anni.

“Quella del voto fuori sede è una battaglia che riguarda studenti, lavoratrici e persone costrette a spostarsi per motivi di salute. Votare è un nostro diritto e come tale va non solo garantito, ma anche agevolato con ogni mezzo” conclude.

Sabina Comba

