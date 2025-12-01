Fissolo: "Non facciamo opposizione dentro la maggioranza, ma facciamo valere la linea riformista"

E' tempo di bilanci in Sala Rossa. Tra le file della maggioranza, uno dei gruppi che ha presentato più atti è sicuramente quello dei Moderati.

Capogruppo Simone Fissolo, quali sono stati i numeri della sua attività per il 2025?

"In questi quattro anni di mandato ho presentato 106 interpellanze, a cui si aggiungono 36 atti tra delibere, mozioni e ordini del giorno. Solo nel 2025 siamo a quota 35 interpellanze e 56 atti presentati. Se a questi dati, aggiungiamo il lavoro della collega Ivana Garione saliamo a 127 interpellanze e 12 atti, senza considerare quelli su cui abbiamo contribuito".

Il suo bilancio di questo lavoro?

"Siamo sicuramente il gruppo di maggioranza che ha presentato più atti dopo il Partito Democratico, per ovvie ragioni numeriche: loro sono 17, noi in due. Può aver dato fastidio alla giunta aver dovuto rispondere a così tante interpellanze, ma proprio questo dato dimostra la nostra attenzione e vicinanza ai problemi dei cittadini: è uno strumento che si usa per sollevare problemi e cercare soluzioni. In confronto con gli altri gruppi ritengo buono il nostro operato di controllo e indirizzo alla giunta".

In che modo rispondete alle critiche di chi vi accusa di fare opposizione in maggioranza?

"Cerchiamo di fare rispettare il perimetro e le idee riformiste della coalizione che ha fatto eleggere Lo Russo. Ad esempio, nelle ultime settimane, non abbiamo partecipato alla votazione della delibera "Vuoti a rendere" perché era anticostituzionale. Allo stesso modo, non valeva la pena di discutere la richiesta di cittadinanza a Francesca Albanese perché è un personaggio che divide, invece di unire".

Andiamo sui contenuti specifici, come ad esempio la disabilità. Quali miglioramenti hanno portato i vostri atti?

"La nostra attenzione è concentrata da sempre sulle persone con disabilità: una delle più grandi novità è la Carta europea della disabilità, che funziona come una carta di identità. Ho presentato una mozione di accompagnamento al bilancio affinché la Città riconosca la Carta europea per entrare gratuitamente nei musei, per avere lo sconto quando si accede agli impianti sportivi comunali e le priorità presso l'Anagrafe centrale: chiedo che venga messo tutto a sistema e che questo documento venga riconosciuto a Torino".

Capogruppo Fissolo, lei poi di cosa si è occupato?

"Dello sport all'aperto e della partecipazione dei giovani. Sabato scorso, per esempio, è stato inaugurato alla Pellerina il primo dei dieci defibrillatori che avevo chiesto di installare - insieme al collega Lorenzo Ciravegna - nei parchi urbani, dopo la morte dell'avvocato Luca Zambelli al Valentino. Il legale non è stato soccorso in tempo mentre faceva jogging. Avevamo fatto anche una petizione su change.org nel 2021 e ora finalmente vediamo i risultati".

Ha parlato di sport all'aperto e di partecipazione dei giovani: può raccontarci di più?

"Sì, sui giovani stiamo lavorando per modificare il Regolamento e lo Statuto della Città di Torino per estendere la possibilità di partecipazione attiva anche ai giovani di 16 anni. Crediamo sia importante che i partiti e le istituzioni trovino le modalità per coinvolgere gli under 30 nella politica".

Come giudica questi quattro anni di mandato del sindaco Stefano Lo Russo?

"Il primo cittadino non è un gran raccontatore di barzellette, ma ha sicuramente efficientato la macchina comunale e fatto tornare a parlare di Torino nel mondo. Direi che è una strada in salita e siamo partiti bene".