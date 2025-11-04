Alle isole Comore la prima scuola di dottorato nasce grazie alla cooperazione con Unito



Con il decreto presidenziale n°25-130, l’Unione delle Comore ha ufficialmente istituito la prima Scuola di Dottorato del Paese, avviando così il terzo ciclo dell’istruzione superiore all’Université des Comores. Questo traguardo è il coronamento di una lunga storia di cooperazione con l’Università di Torino, inaugurata vent’anni fa prima con l’istituzione della stessa Université des Comores e poi con la successiva attivazione della prima laurea magistrale. Si trattava della laurea in Conservation de la biodiversité et développement durable, attivata alle Comore e a Mahajanga in Madagascar, in cooperazione con la laurea magistrale in Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo di UniTo.

La Scuola di Dottorato è un’iniziativa pensata per durare nel tempo, con l’obiettivo di formare ricercatori di alto livello, offrire una cultura multidisciplinare e preparare all’inserimento professionale di specialisti dello sviluppo sostenibile. Si concentrerà su temi strategici per lo sviluppo scientifico, tecnologico e sociale delle Comore, promuovendo la cooperazione internazionale a livello regionale e rafforzando al contempo il legame tra università e comunità locali, oltre che con il sistema europeo, a partire dal dottorato in Sviluppo sostenibile e cooperazione della Scuola di dottorato di UniTo.

L’iniziativa è il principale risultato del progetto DOCET4AFRICA (Doctorat Océan Indien: Coopération, Environnement et Training), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma ERASMUS+KA2 CBHE e coordinato dalla Prof.ssa Cristina Giacoma del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, in collaborazione con il Prof. Gabriele Beccaro del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. DOCET4AFRICA promuove la sinergia tra università, formazione dottorale e capacità di ricerca nella regione dell’Oceano Indiano, attorno ai temi della sostenibilità, della biodiversità, dell’ambiente e dello sviluppo delle competenze locali.

Oltre all’Università di Torino, sono partner del progetto l’Université des Comores, l’Université de La Réunion, l’Université d’Antananarivo, l’Université de Toamasina e l’Université de Mahajanga. Il progetto coinvolge, inoltre, partner associati come l'University of Mauritius, i Ministeri MESUPRES (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) del Madagascar e il Ministère de l’Education Nationale (Ministero dell’Educazione Nazionale) delle Comore, oltre all'organismo internazionale AUF (Agence Universitaire de la Francophonie).

L’avvio della Scuola di Dottorato segna un momento storico per il sistema universitario comoriano, evidenziando come la cooperazione accademica possa promuovere lo sviluppo scientifico e sociale e rafforzare le relazioni internazionali nell’Oceano Indiano, confermando il ruolo centrale dell’Ateneo torinese in progetti di cooperazione e sviluppo che includono anche il Mozambico e il Sudafrica, e nella co-gestione del Centre de Recherche Polyvalent de Maromizaha – unica sede italiana di attività formative universitarie in Madagascar – con il Groupe d’Etude et de Recherche sur les Primates de Madagascar (GERP).