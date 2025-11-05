Ivrea, riapre dopo una lunga chiusura il cinema Splendor Boaro

Dopo un periodo di chiusura, siamo entusiasti di annunciare che il cinema Splendor Boaro, chiuso dal luglio dello scorso anno, è pronto ad accogliere nuovamente gli amanti del grande schermo a partire da lunedì 10 novembre 2025 dalle ore 16 con un’inaugurazione aperta a tutti che sarà l'occasione per presentare una sala completamente rinnovata e una serie di miglioramenti volti a garantire un'esperienza cinematografica indimenticabile.

Il cinema Splendor Boaro è nel cuore di Ivrea, in via Palestro, e rappresenta per gli eporediesi un luogo quasi simbolico: qui ha sede lo storico Cineclub che il 18 novembre darà l’avvio alla sua 63° edizione ed è stato anche uno dei primi cinema italiani grazie a Giuseppe Boaro che, fin dal 1898, affascinato dalle prime rappresentazioni cinematografiche dei fratelli Lumière, acquistò una macchina da proiezione ed un carro per portare la nuova invenzione nei paesi del Canavese per poi inaugurare lo Splendor nel 1910 abbellendolo all’esterno con le cariatidi che ancor oggi accolgono gli spettatori ad ogni spettacolo.

I lavori di ammodernamento sono stati fatti nell’ottica di valorizzare la storia di un edificio che, malgrado abbia subito diverse modifiche, dalla chiusura di una delle scale che portavano alla galleria alla realizzazione dei bagni al primo piano, conserva ancor oggi la struttura del cinema originario.

La programmazione del cinema Splendor Boaro sarà in grado di accontentare tutti i gusti perché spazierà dai film più commerciali ai film d’essai fino ai cartoni animati per la gioia di grandi e piccini. La gestione sarà curata da Niccolò Tomelleri che già cura la programmazione del cinema Ambra di Valperga ed è figlio dei proprietari del cinema Verdi di Candelo in provincia di Biella.