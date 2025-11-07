Svelato il mistero del T-rex sui tetti dei Docks Dora: è Diina, dinosaura della pace

Svelato il segreto del t-rex comparso nei giorni scorsi sui tetti dei Docks Dora, a Barriera di Milano. In tanti avevano segnalato la curiosa presenza di un dinosauro alto 9 metri che dominava la zona, ma nessuno aveva saputo dare una spiegazione.

Ecco Diina, la Dinosaura della pace

Ora il mistero è svelato: si tratta di Diina, la Dinosaura della pace, che sarà protagonista di un evento previsto per domani, sabato 8 novembre.

Torino, per lei, è solo una delle tappe di un lungo viaggio. Un percorso che ha già toccato Parigi, Amsterdam, Losanna, Friburgo e zone della Loira e della Provenza. Ovviamente è un dinosauro gonfiabile, verde come lo spirito green che si spande sempre più forte nella coscienza comune.

Il vignaiolo e ceramista Fabio Gea

Sul suo mantello, poi, campeggia una preghiera scritta a mano dal vignaiolo e ceramista Fabio Gea, tradotta in 94 lingue, dalla più parlata al mondo — il cinese — fino al catalano, l’ultima.

Nella giornata di domani, poi, ci sarà spazio anche per un momento conviviale, di contatto con la terra. Si potranno bere birre e vini speciali. Ma ci saranno anche musica e danze. Dalle 21.30 anche un dj set con la presenza di Dj Pinzu, considerato uno dei fondatori del rap in Italia. Appuntamento a cominciare dalle 16, a ingresso libero. Il tutto sotto gli occhi di Diina.