In Barriera di Milano spuntano i dinosauri: un enorme t-rex è comparso sui tetti dei Docks Dora

Mistero a Barriera di Milano: sono in tanti, ormai, ad aver visto comparire un essere strano sui tetti dei Docks Dora. Un dinosauro. In particolare, un tirannosauro. Verde, gigante.

C’è chi ha pensato si trattasse di un drago, chi di una lucertola, ma le immagini sembrano non lasciare dubbi: si tratta di un dinosauro gonfiabile, alto diversi metri.



L’enorme creatura è stata avvistata verso le ore del tramonto, in parte illuminata dalle luci dei capannoni. “Sembrava osservare il traffico da lassù, come un guardiano pacifico”, racconta un residente che l’ha vista dal balcone. Nel giro di poche ore, però, il dinosauro è sparito nel nulla. Nessuna traccia sui tetti, nessuna spiegazione ufficiale. Solo le fotografie e i video condivisi sui social, dove l’apparizione ha già fatto il giro della città.



Chi ha portato il gigantesco rettile verde ai Docks? Arte, pubblicità o semplice scherzo? Il mistero resta, ma di certo a Barriera di Milano – anche solo per una notte – è tornato a camminare un dinosauro.