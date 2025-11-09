Punta una pistola in faccia al suo professore di matematica: momenti di terrore

Sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti da un insegnante di matematica nella mattina di venerdì all'istituto superiore Peano di corso Venezia: uno studente di 15 anni gli ha puntato una pistola in faccia, mentre i compagni di classe erano attoniti, di fronte ad una scena del tutto inattesa.

Momenti di terrore

Poi si è scoperto che l'arma tirata fuori dallo zaino dal giovane era una pistola giocattolo, ma intanto era scattato l'allarme e sul posto sono giunti con prontezza gli agenti della Polizia: dopo che gli è stata sequestrata l'arma finta, per il 15enne è scattata la denuncia. Ora spetterà al prof decidere se sporgere denuncia o chiudere qui l'episodio, in attesa che la scuola prenda gli inevitabili provvedimenti nei confronti del ragazzo: in arrivo una (lunga) sospensione.

Giovane denunciato

Il giovane, da quanto si è poi saputo, ha cercato di minimizzare con i compagni, parlando semplicemente di un gioco: spetterà alle forze dell'ordine ricostruire l'accaduto e capire se alla base del gesto ci fossero dei precedenti con l'insegnante, magari causa qualche brutto voto.