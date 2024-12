Tolardo: "A Nichelino la scuola prima di tutto. Avanti con la costruzione della nuova Rodari e della Papa Giovanni"

Giampiero Tolardo, sindaco di Nichelino, che anno è stato questo 2024 che sta per andare in archivio?

"Negli ultimi dodici mesi abbiamo portato avanti iniziative già progettate negli anni precedenti. Penso in prima alla costruzione di due nuove scuole, la Papa Giovanni e la Rodari, con la seconda che vedrà nascere anche il parco urbano integrato, la casa della famiglia e la nuova ludoteca, ridando nuova vita ad un'area importante della città. Poi abbiamo messo in campo un progetto di riqualificazione importante della biblioteca civica, che puntiamo a concludere prima della fine di questa consiliatura (primavera del 2027, ndr). E poi stiamo andando avanti con i lavori della risistemazione di piazze, strade e marciapiedi, per migliorare la sicurezza e riqualificare il tessuto urbano".

In attesa che il 2025 porti l'annunciata rivoluzione per quanto riguarda la raccolta rifiuti, se potesse tornare indietro cosa non rifarebbe nell'anno che sta per andare in archivio?

"Abbiamo tenuto fede ad una serie di progetti impegnativi, nonostante l'aumento dei costi e le difficoltà economiche del momento. Eppure non abbiamo fatto salire di un solo euro la tassazione sui servizi. Piuttosto quello che vogliamo cercare di realizzare il prima possibile è un piano straordinario di manutenzione su strade e marciapiedi, non bastano gli interventi quelli già attuati in base anche alle indicazioni del piano regolatore".

A cosa si riferisce in particolare?

"Penso al rifacimento di via Pateri, alla riqualificazione del comitato di quartiere Bengasi e all'ampiamento del comitato di quartiere Kennedy, al rifare anche via dei Martiri, al confine con Moncalieri. Con l'accensione di un mutuo da un milione e mezzo di euro, nel 2025 andremo a realizzare tutta una serie di interventi per migliorare e riqualificare strade e marciapiedi anche delle zone più periferiche della città, per non lasciare indietro nessuno e andare in continuità con quanto è stato già fatto in questi anni. E poi non dimentichiamo la cultura, per la quale a bilancio mettiamo risorse importanti, ma che stanno anche regalando risultati importanti. E mi riferisco al teatro Superga, che ha già fatto registrare diversi sold out in questa prima parte della nuova stagione, oltre che ad un appuntamento diventato ormai di stampo regionale se non nazionale come il Sonic Park".

Riqualificazione di Stupinigi. Come è la situazione allo stato attuale?

"Qui mi tocca aprire un tema politico delicato. A sei mesi dall'insediamento del Cirio bis e della nuova Giunta regionale, noi come Comune non abbiamo avuto alcuna novità e nessun contatto su questo argomento, che per noi è fondamentale. Ci erano stati garantiti fondi europei per questo progetto che invece non ci sono, abbiamo avuto la promessa verbale che quelle risorse saranno garantite dal bilancio regionale ma aspettiamo atti concreti e non solo impegni sulla parola. Anche per poter contribuire, con Stupinigi, alla realizzazione di un progetto come quello di Torino capitale europea della Cultura 2033, che sarebbe un volano straordinario per tutto il territorio, non solo per il capoluogo. Insieme ai sindaci del Protocollo di Stupinigi ci aspettiamo un segnale positivo della Regione per far decollare quest'area, affinché diventi un polo realmente attrattivo e possa essere quella nuova Venaria di cui ha parlato anche il presidente Cirio".

Negli ultimi due anni Capodanni a Nichelino si sono registrati incidenti e problemi. Cosa intende fare il Comune per evitare che il 1° gennaio 2025 ci siano altri episodi poco piacevoli?

"Io però terrei a precisare che solo nel 2023 ci sono stati problemi importanti, con incidenti, atti vandalici e l'aggressione anche a un'autista della Gtt. Nell'ultimo capodanno gli episodi sono stati concentrati in piazza Di Vittorio ma si è trattato di botti e di qualche danno alle installazioni natalizie. Non voglio minimizzare ma neppure mettere sullo stesso piano le due situazioni, so che problemi analoghi sono successi anche in altre città ma si è parlato quasi solo di Nichelino".

Pensa allora di mettere un presidio fisso delle forze dell'ordine in piazza Di Vittorio?

"Convocherò la commissione per la sicurezza e intanto ho già fatto presente alla forze dell'ordine che sarò necessario implementare i controlli nell'area centrale di Nichelino, con presidi per prevenire quegli atti che possano eccedere la normale festa che si registra ogni volta a Capodanno. E voglio essere fiducioso nel senso di responsabilità dei cittadini affinché stavolta non succeda nulla".