Iveco-Tata, c’è l’ok del Ministero. Ma i sindacati chiedono più garanzie: “Due anni sono pochi”

Via libera da parte del Governo alla cessione di Iveco alla multinazionale indiana di Tata Motors. Decisione che era nell’aria, ma che è stata confermata dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Una conferma che ha portato con sé anche il rinnovo dell’impegno dei nuovi proprietari sull’occupazione con un orizzonte temporale di due anni.

Un arco temporale che però non tranquillizza i rappresentanti dei lavoratori, che saranno convocati al tavolo del ministero entro il mese di dicembre.

“L’impegno per due anni è totalmente insufficiente - dicono Edi Lazzi, segretario generale Fiom Cgil Torino e Ugo Bolognesi, responsabile Iveco per i metalmeccanici Cgil - Serve una convocazione immediata del tavolo che coinvolga da subito i vertici di Tata Motors. L’obiettivo deve essere la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e di attività strategiche per il nostro Paese: non si può pensare che solo l’industria militare debba essere tutelata e sviluppata”.

“Serve un accordo vincolante di impegni di produzione industriale - aggiungono - occupazione e di progettazione e sviluppo che vada ben oltre i due anni”.