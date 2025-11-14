 / Cronaca

Aggredito e ferito in piazza Galimberti: 63enne gravissimo al Cto

L'allarme è scattato poco dopo le 18, l'uomo ricoverato in codice rosso

Immagine d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nella serata di oggi, venerdì 14 novembre, in piazza Galimberti, nell'aria vicino al chiosco, per soccorrere una persona vittima di una aggressione, che presentava profonde ferite da taglio.

In codice rosso al Cto

Il paziente, 63 anni, è stato trasportato al Cto in codice rosso. L'allarme è scattato poco dopo le 18, su quanto accaduto ora stanno indagando le forze dell'ordine.

La persona ferita è sveglia, cosciente, con tagli al viso, al cranio e ad un avambraccio: al momento la prognosi è riservata.

