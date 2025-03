Rapina al suk della Colletta: uomo di 57 anni cade e viene derubato. Portato al Giovanni Bosco

Lo affiancano con il monopattino elettrico e provano a scippargli la catenina, ma cade rovinosamente provocandosi ematomi sul volto. È quanto successo oggi, domenica 30 marzo, al suk della Colletta, non lontano dall’ecocentro di via Ravina. Ad avere la peggio un uomo di 57 anni.



Affiancato coi monopattini, poi la caduta

A bordo del mezzo elettrico due persone, stando alle informazioni fornite dagli agenti, di origine nord africana. I due si sarebbero avvicinati attirati dalla collanina indossata dal 57enne. Nel tentativo di divincolarsi dallo scippo l’uomo è caduto rovinosamente. A quel punto, con l’uomo a terra, i due ladri, oltre alla collana, si sono impossessati anche del portafogli e degli occhiali da sole per poi darsi alla fuga con il monopattino. Nella caduta l’uomo ha subìto degli ematomi sul volto: da chiarire se, nell’atto di portare via la refurtiva, i due lo abbiano anche aggredito.



Portato al Giovanni Bosco

Sul posto sono giunti i soccorsi con l’équipe medico sanitario per gli accertamenti. Il 57enne è stato portato all’ospedale Giovanni Bosco in codice verde. Gli agenti della Polizia di Stato hanno raggiunto il suk per accertare la dinamica di quanto successo e per cercare di mettersi sulle tracce degli autori della rapina.



"Troppo e spesso - commenta il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea - avvengono tentati scippi soprattutto nelle periferia della città". "Questi fenomeni devono essere perseguiti e devono essere puniti con più fermezza dalle forze dell'ordine" conclude l'esponente azzurro.