Pilota torinese precipita con l'elicottero e muore nel mantovano. Lascia moglie e figli

Era torinese Marco Eusebio Pavan, il pilota 56enne tragicamente deceduto questa mattina nello schianto del suo elicottero nel mantovano. L'uomo, da tempo residente a Isola d'Asti, lascia la moglie e tre figli.

Pavan era l'unico occupante a bordo del velivolo, un modello I-Lash, precipitato intorno alle 10.40 in un'area agricola nel comune di Casalromano, in provincia di Mantova, al confine con quella di Cremona. Il pilota era decollato in prima mattinata dalla sede della Heliwest srl di Motta di Costigliole d'Asti, società proprietaria dell'elicottero, e la sua destinazione era l'aeroporto di Verona.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la causa dello schianto sarebbe una collisione avvenuta a bassa quota, avvenuta in un'area che, al momento del tragico incidente, era avvolta da una fitta nebbia. Proprio la scarsa visibilità potrebbe aver impedito a Pavan di vedere un cavo d'acciaio dell'Enel, contro il quale l'elicottero ha impattato prima di precipitare al suolo in località Fontanella Grazioli.

A lanciare l'allarme è stato un agricoltore che lavorava in una stalla attigua, che ha udito prima il rumore del velivolo e poi il forte boato del devastante impatto con il suolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Mantova, i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso, e i carabinieri del Reparto Operativo di Mantova e della Compagnia di Viadana. Presente per i rilievi anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, colonnello Pancrazio Dario Vigliotta.

L'intera area è stata posta sotto sequestro per permettere gli accertamenti. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e il personale ENAC sono stati attivati per avviare l'inchiesta e definire con certezza la dinamica. La salma di Marco Eusebio Pavan è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Mantova, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.