Ancora sangue sulle strade del Torinese. Donna investita e uccisa a Bricherasio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nella serata di oggi, giovedì 5 febbraio, intorno alle 20 a Bricherasio in strada Circonvallazione 40 per un investimento pedone. Una donna di 67 anni purtroppo è deceduta sul colpo dopo essere stata travolta da un'auto. La vittima è Flavia Scapicchio, ex maestra delle elementari di Osasco e collaboratrice del settimanale 'l'Eco del Chisone'.

Inutili tutti i soccorsi

La donna stava attraversando la strada davanti a casa sua. Il conducente si è fermato ed è stato condotto in ospedale a Pinerolo in stato di shock.

Sull'accaduto procede la stazione dei carabinieri di Luserna San Giovanni.