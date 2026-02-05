 / Cronaca

Maxi operazione a Ivrea contro spaccio e degrado: 468 identificati, sequestri e sanzioni fino a 15mila euro

Sequestrati anche 42 kg di alimenti scaduti e privi di tracciabilità

Controlli serrati, sequestri e sanzioni salate: Ivrea è finita nel mirino di una vasta operazione interforze contro degrado urbano, spaccio e illegalità diffusa. Dalla stazione ferroviaria al Movicentro, passando per locali pubblici e minimarket, in soli cinque giorni sono state identificate 468 persone, sequestrati 42 kg di alimenti scaduti e privi di tracciabilità, e inflitte multe fino a 15mila euro. Denunciato anche un uomo sorpreso mentre tentava di rubare un monopattino. 

Coordinati dal Commissariato di Ivrea e Banchette, gli interventi hanno coinvolto il Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, le unità cinofile della Questura di Torino, la Polizia Ferroviaria, la Polizia Locale e la Municipale di Ivrea. Le verifiche si sono concentrate anche su locali pubblici e punti di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e controllare le autorizzazioni di polizia. 

