 / Provincia

Provincia | 14 novembre 2025, 14:33

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, Poste Italiane scende in campo a Torino

Tre mezzi a basse emissioni per trasportare gli alimenti raccolti nei supermercati della provincia

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Poste Italiane sostiene anche in provincia di Torino la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma domani 15 novembre, con una flotta di 3 mezzi aziendali a basse emissioni per il trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti. Con quest’iniziativa il Gruppo conferma il forte impegno sociale, in linea con i valori di sostenibilità, inclusione e vicinanza alle comunità che da sempre ne ispirano l’azione.

I veicoli messi a disposizione da Poste Italiane provvederanno a distribuire i prodotti alimentari alle oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada) che sostengono circa 1.750.000 persone.

Dal 1997 la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata da Banco Alimentare Ets, è un importante momento di solidarietà e di aiuto concreto e diretto alle famiglie bisognose. Sarà possibile donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno o carne in scatola, alimenti per l'infanzia e riso in quasi 12.000 supermercati in tutta Italia.

Comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium