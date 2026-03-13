 / Provincia

13 marzo 2026

Cavagnolo, ecco due nuove panchine alle fermate degli autobus

Installate in via Martiri della Libertà per rendere più comoda l’attesa di studenti e pendolari

Un piccolo ma significativo intervento è stato realizzato nelle ultime settimane a Cavagnolo: alle fermate degli autobus in via Martiri della Libertà sono state installate due nuove panchine, pensate per migliorare la quotidianità di studenti, pendolari e cittadini.

L’iniziativa, sottolinea su Facebook il sindaco del Comune Andrea Gavazza, punta a rendere le fermate più ordinate, sicure e confortevoli. Le panchine offrono un punto di sosta adeguato per chi utilizza il trasporto pubblico locale o lo scuolabus, specialmente durante le attese in orari di punta o in condizioni meteo non favorevoli.

