Cavagnolo, ecco due nuove panchine alle fermate degli autobus

Un piccolo ma significativo intervento è stato realizzato nelle ultime settimane a Cavagnolo: alle fermate degli autobus in via Martiri della Libertà sono state installate due nuove panchine, pensate per migliorare la quotidianità di studenti, pendolari e cittadini.

L’iniziativa, sottolinea su Facebook il sindaco del Comune Andrea Gavazza, punta a rendere le fermate più ordinate, sicure e confortevoli. Le panchine offrono un punto di sosta adeguato per chi utilizza il trasporto pubblico locale o lo scuolabus, specialmente durante le attese in orari di punta o in condizioni meteo non favorevoli.