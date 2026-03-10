A Groscavallo allargato e protetto con nuove barriere un tratto della Provinciale 33

A Groscavallo sono stati completati i lavori per l’allargamento della sede stradale della Provinciale 33 della Val Grande nel tratto compreso tra il km 17+200 e il km 18, finanziati nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, attuata attraverso il PNC, il Piano Nazionale Complementare al PNRR.

L’allargamento della strada è andato di pari passo con la regolarizzazione della sezione viaria e con l’installazione di nuove protezioni laterali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità del tratto, adeguandole agli attuali standard di legge. Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta dei materiali e delle soluzioni costruttive, nel rispetto dei criteri previsti dai CAM-Criteri Ambientali Minimi per le infrastrutture stradali, stabiliti da un Decreto del 2024 e riguardanti la sostenibilità dei materiali impiegati e la riduzione dell’impatto ambientale delle opere. La scelta di installare barriere di sicurezza realizzate in acciaio corten risponde anche all’esigenza di favorire un migliore inserimento paesaggistico delle infrastrutture all’interno del contesto montano, grazie alle caratteristiche cromatiche e materiche del materiale, che consentono una maggiore integrazione con l’ambiente naturale circostante.