Cani denutriti e tra gli escrementi: scatta un altro sequestro

La Polizia Locale di Giaveno ha condotto un’operazione di tutela degli animali, sequestrando due cani di media taglia trovati in condizioni inadeguate e gravemente sofferenti. L’intervento è scaturito da segnalazioni da parte di cittadini che hanno notato la situazione critica di questi animali, detenuti da un uomo residente nella loro zona.

Gli agenti, allertati dalle denunce, hanno effettuato un controllo che ha rivelato le pessime condizioni di vita dei cani. Gli animali vivevano su un ballatoio completamente coperto da escrementi ed altre masserizie; veterinari dell’Asl, intervenuti per valutare la situazione, hanno confermato la magrezza e il malessere degli animali, avallando la decisione di procedere al sequestro preventivo. Gli animali sono stati immediatamente affidati al personale dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), che si occuperà della loro cura e nutrimento.

Il proprietario è stato indagato in stato di libertà per violazione dell’articolo 727 del Codice Penale, che punisce il maltrattamento di animali e la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura. L'atto di sequestro è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torino, permettendo così che i cani possano ricevere le cure necessarie per il loro benessere.

La protezione degli animali è una responsabilità condivisa e ogni segnalazione può fare la differenza.

“Ringrazio il Comandante Gianni Franchino e tutti gli agenti per questa operazione. La Città di Giaveno è particolarmente attenta a questo aspetto, e lo dimostra il buon funzionamento della Commissione Tutela animali. Le segnalazioni delle persone a conoscenza dei fatti sono indispensabili per poter agire. Ringrazio quindi anche i vicini che si sono preoccupati della situazione e hanno permesso di salvare i due cani dai maltrattamenti”, dichiara il sindaco, Stefano Olocco.