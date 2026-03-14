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Cronaca | 14 marzo 2026, 13:15

Volpiano, corriere accoltellato nella serata di ieri: si indaga per rintracciare l'aggressore

L'uomo, 52 anni, era quasi alla fine del suo turno di lavoro ed è stato colpito alle spalle. Non è in condizioni gravi, ma il colpevole è scappato con il suo borsello

Il corriere accoltellato ha 52 anni

Il corriere accoltellato ha 52 anni

Una rapina, ipotesi più probabile rispetto al gesto di uno squilibrato. Non si esclude nessuna pista per spiegare l'aggressione che ha visto coinvolto nel pomeriggio di ieri un corriere della Brt.
Secondo le ricostruzioni, l'uomo - 52 anni - stava per completare il proprio turno di lavoro quando è stato avvicinato e accoltellato da quello che sembrerebbe essere uno sconosciuto. In quel momento si trovava in via Udine, a Volpiano.

Raggiungo alla pancia dalla lama, il corriere si è accasciato a terra mentre l'aggressore è scappato con il borsello della vittima. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: ha infatti chiamato da solo i soccorsi tramite il 112 ed è stato soccorso prima di essere affidato alle cure dell'ospedale di Chivasso.

redazione

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