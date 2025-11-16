Futuro Atp Finals, la palla al Governo. Binaghi: "Presto affronteremo discussione con Abodi"

Per le Nitto Atp Finals il futuro è tutto da scrivere. O meglio: dopo l'edizione 2026 che si svolgerà sicuro a Torino, dal 2027 la location è un'incognita. Il contratto siglato tra Atp e Federtennis prevedeva la permanenza dell'evento fino al 2030 in Italia, ma il Decreto Sport dello scorso agosto ha cambiato le carte in tavola.

Tavolo tra Governo e Fitp

O meglio la governance. Con la Federazione Italiana Tennis e Padel affiancata da Sport e Salute nell'organizzazione delle Finals. E proprio qua sta il nodo, come ribadito oggi dal presidente della Fitp Angelo Binaghi: "Adesso c'è un problema nuovo - ha spiegato- relativo all'applicazione della legge".

"Premesso che il prossimo anno staremo ancora a Torino, credo che uno dei segreti del successo della manifestazione sia stato affrontare con metodo e rigore ogni problema. Step by step. Oggi sarà presente il ministro per lo Sport Andrea Abodi e cominceremo ad affrontare il tema del futuro delle Atp Finals. Torino e il Piemonte hanno fatto un percorso straordinario" ha concluso Binaghi. La palla quindi è in mano al Governo, che dovrà sedersi al tavolo della trattativa con la Fitp.

Lo Russo: "Puntiamo al 2030"

E sul punto è intervenuto anche il sindaco Stefano Lo Russo, che ha ribadito come Torino punti ad ospitare l'evento sono al 2030 "per quello che ha saputo fare e per quello che ha saputo dimostrare di saper fare". Nel bilancio della Città, che verrà approvato entro il mese di dicembre, sono già state stanziate le risorse per le Atp in ottica di prosieguo dell'iniziativa.

"Noi auspichiamo che le decisioni vengano assunte con una orizzonte temporale il più lungo possibile, perché questo ci consente di programmare con una scadenza pluriennale le diverse attività" ha concluso il primo cittadino.

A sostenere che il torneo resti all'ombra della Mole fino al 2030 è anche il ministro della PA Paolo Zangrillo: "Le Atp Finals a Torino sono un'esperienza virtuosa, non un'occasione unica, ma un'esperienza cresciuta e migliorata nel tempo". "Guardando alla futura collocazione, penso che Torino meriti di tenere la competizione: lo dicono i numeri ed il richiamo internazionale" ha concluso.

Appendino: "Non finirà qui"

A schierarsi accanto a Lo Russo, anche l'ex sindaca Chiara Appendino che nel 2018 riuscì a conquistare le Finals e farle arrivare a Torino per il quinquennio 2021-2025. "Oggi - scrive su Facebook - la storia parla da sola: siamo al quinto anno, l'evento è cresciuto insieme alla città e abbiamo convinto davvero tutti. E non finirà qui".