Nitto Atp Finals, Italia Viva contro governo Meloni: "Stop a forzature per avere poltrone"

Chiuse ieri le Nitto Atp Finals 2025 con l'incredibile vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, ora la questione da sportiva diventa politica.

Dopo l'edizione 2026, che si svolgerà sicuro a Torino, dal 2027 la location è un'incognita. Il contratto siglato tra Atp e Federtennis prevedeva la permanenza dell'evento fino al 2030 in Italia, ma il Decreto Sport dello scorso agosto ha cambiato la governance.

Renzi: "Stop a forzature di Meloni su Atp"

Con la Federazione Italiana Tennis e Padel affiancata da Sport e Salute nell'organizzazione del torneo. E oggi il leader di Italia Viva Matteo Renzi a tornare sul tema, con un post su X: "Il Governo Meloni sta provando a mettere le mani sulla gestione della manifestazione: invito la Presidente e il Ministro Abodi a smetterla e non fare forzature".

"Torneo non sia ostaggio di chi vuole poltrone"

"Una volta - prosegue l'ex Premier - che c'è una cosa che funziona benissimo, possiamo evitare di rovinarla con gli appetiti della politicuccia romana? Chi ha orecchie per intendere, intenda". Un pensiero condiviso dalla senatrice torinese di Italia Viva Silvia Fregolent, che insieme alla consigliera regionale Vittoria Nallo aggiunge: "Il governo stia fuori dalle Nitto Atp Finals: il torneo non sia ostaggio di chi vuole poltrone".

"Con l'obbligo - chiarisce Fregolent - a scegliere tra l'indipendenza e i finanziamenti pubblici il governo sta mettendo a rischio un evento internazionale, che Torino ha saputo valorizzare con risultati straordinari".

Un concetto rafforzato da Nallo: "Ridurre il ruolo della Fitp per calcoli politici, è inaccettabile. Così Meloni finisce per politicizzare lo sport, sminuire il lavoro di chi ha costruito questo risultato e mettere a rischio l'intera manifestazione".