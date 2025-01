Torre Pellice: nonno vigile derubato mentre era in servizio

Si stava occupando di chiudere le strade che portano all’Istituto comprensivo Rodari per consentire l’uscita in sicurezza dei bambini come fa ormai da anni, nel frattempo qualcuno entrava nella sua Punto nel parcheggio di via Alessandro Volta, vicino a via Beckwith, rubandogli ciò che di valore teneva nel portafogli. È accaduto la scorsa settimana a Torre Pellice ad un anziano signore impegnato dalle 15,45 alle 16,45 nel servizio volontario di vigilanza scolastica. Il ‘nonno vigile’ torrese sospetta di non aver chiuso bene l’auto perché qualcuno è riuscito ad entrare, senza rompere vetri né forzare la serratura, frugare nello zaino lasciato sul sedile e trovare il portafogli da cui ha prelevato tutto il denaro contante, comprese le monete, il bancomat e la carta di credito.

L’uomo ha denunciato l’accaduto il giorno successivo ai carabinieri di Torre Pellice, avvertendo poi anche la polizia locale.