Uffici del Turismo in rosso per dire “No alla violenza sulle donne”

Che cosa unisce Turismo Torino e Provincia alle eporediesi Spritz e Associazione Violetta? Il desiderio di celebrare il 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Per ricordare la ricorrenza, l’azienda Spritz ha messo la sua creatività, l’Associazione Violetta il suo impegno nel combattere quotidianamente il fenomeno della violenza sulle donne e l’ATL la rete dei suoi Uffici del Turismo presenti a Torino e in tutta la provincia.

Dal 21 al 30 novembre presso i 12 Uffici del Turismo di Turismo Torino e Provincia presenti a Torino e in tutta la provincia si potranno acquistare le shopper rosse con il claim “Stop Violenza Sulle Donne e Bon ” realizzate con materiali ecosostenibili dall’azienda Spritz di Ivrea; una parte del ricavato andrà all'associazione Violetta che ha sviluppato questo progetto con Spritz.

Come sottolinea Lilli Angela, presidente dell’associazione Violetta la forza delle donne “Siamo felici di condividere questo progetto ideato con Spritz e condiviso con Turismo Torino e Provincia, l’unione e la forza del gruppo sono fondamentali per la lotta contro la violenza sulle donne”.

“Siamo entusiasti di questa iniziativa - sottolinea Andrea Mazzola di Spritz -, perché le parole possono diventare gesti, se dette nel modo giusto. Un invito a chiudere con la violenza e ad aprire a un modo nuovo di stare insieme, fatto di rispetto e consapevolezza. Una frase, un colore, un gesto semplice come una shopper possono trasformarsi in un messaggio condiviso: basta parole, servono azioni concrete”.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne gli Uffici del Turismo si vestiranno di rosso e gli informatori turistici di tutti gli Uffici del Turismo indosseranno una t-shirt rossa, realizzata sempre da Spritz con la scritta " Stop violenza sulle donne e bon".