Incendio a San Giorgio Canavese, a fuoco il tetto di un’abitazione

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Ivrea quella di sabato 27 dicembre 2025, intervenuti in via Antonio Michela per domare un incendio divampato sul tetto di un’abitazione.

L’allarme è scattato poco prima delle 22, quando la famiglia ha chiamato il 112 segnalando le fiamme. I pompieri hanno operato con autoscala e carrofiamma, riuscendo a contenere il rogo. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati.

Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, che ha interessato solo una porzione del tetto della casa.