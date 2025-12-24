 / Ivrea

Ivrea | 24 dicembre 2025, 19:35

Ivrea forma le “Sentinelle” contro la violenza di genere

Parrucchiere ed estetiste diventano punti di ascolto informale per aiutare donne e ragazze in difficoltà

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Il Comune di Ivrea rafforza il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere aderendo al progetto “Sentinelle nelle professioni contro la violenza”, promosso dal Soroptimist International Club di Ivrea e Canavese e sviluppato a livello nazionale in collaborazione con Confartigianato. 

L’iniziativa, sul territorio, vede inoltre la partecipazione attiva delle associazioni di categoria Ascom, Cna, Confartigianato e Confesercenti. L’idea alla base del progetto prevede il coinvolgimento di parrucchiere ed estetiste, professioniste che quotidianamente entrano in contatto con un gran numero di donne e ragazze, trasformandole in punti di ascolto informale capaci di riconoscere segnali di disagio, accogliere con empatia e indirizzare verso un percorso di aiuto. 

"Le reti informali possono fare la differenza - sottolinea l’assessora alle Pari opportunità, Gabriella Colosso -, perché spesso la prima richiesta d’aiuto non avviene in un ufficio pubblico, ma in un luogo di vicinanza e fiducia. Con questa iniziativa vogliamo far sì che più donne possibili possano trovare qualcuno capace di ascoltarle e accompagnarle verso la protezione e la cura". I

l progetto prevede due moduli formativi di due ore, organizzati preferibilmente il lunedì, giorno di chiusura degli esercizi di questa tipologia, con la partecipazione di psicologi, legali, personale ASL e rappresentanti delle forze dell’ordine, per offrire competenze di base sull’ascolto, sulla gestione del primo contatto e sulle modalità corrette per orientare una donna verso i servizi dedicati. Al termine del percorso, completamente gratuito, è rilasciato il marchio ufficiale di “Sentinella”, simbolo di impegno concreto per la tutela delle donne e contro ogni forma di violenza. Per aderire o ricevere ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo dedicato oppure contattare il numero 0125.410332 o 338.5255903.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium