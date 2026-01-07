E' di un morto - un uomo di 51 anni - e di due feriti (trasportati in ospedale in codice giallo) il bilancio tragido ci un incidente stradale che si è verificato poco dopo la mezzanotte a Ivrea, all'altezza del cosiddetto "terzo ponte".
Ancora da ricostruire la dinamica dello schianto che ha coinvolto più vetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero che hanno prestato soccorso alle persone rimaste ferite.
In Breve
mercoledì 07 gennaio
martedì 06 gennaio
lunedì 05 gennaio
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca | 07 gennaio 2026, 07:51
Tragico incidente dopo mezzanotte: a Ivrea muore un uomo di 51 anni, altre due persone rimangono ferite
Lo schianto ha coinvolto più vetture, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero
E' di un morto - un uomo di 51 anni - e di due feriti (trasportati in ospedale in codice giallo) il bilancio tragido ci un incidente stradale che si è verificato poco dopo la mezzanotte a Ivrea, all'altezza del cosiddetto "terzo ponte".
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?