Cronaca | 07 gennaio 2026, 07:51

Tragico incidente dopo mezzanotte: a Ivrea muore un uomo di 51 anni, altre due persone rimangono ferite

Lo schianto ha coinvolto più vetture, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero

E' di un morto - un uomo di 51 anni - e di due feriti (trasportati in ospedale in codice giallo) il bilancio tragido ci un incidente stradale che si è verificato poco dopo la mezzanotte a Ivrea, all'altezza del cosiddetto "terzo ponte".

Ancora da ricostruire la dinamica dello schianto che ha coinvolto più vetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero che hanno prestato soccorso alle persone rimaste ferite.

redazione

