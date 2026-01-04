Con l'Epifania prende il via la lunga stagione del Carnevale di Ivrea

Con l'Epifania, Ivrea rinnova uno dei suoi riti più profondi e identitari. Martedì 6 gennaio si aprirà ufficialmente una nuova edizione dello Storico Carnevale di Ivrea, nel Torinese, dando avvio a un periodo che unisce memoria, tradizione e partecipazione popolare.

Si comincia con l'investitura ufficiale del Generale

Il primo momento solenne della giornata, come ricorda l'agenzia di stampa Ansa, è in programma alle 12 in piazza di Città, nell'androne del Palazzo Municipale, con la proclamazione e l'investitura ufficiale del Generale 2026, Mario Livio Gusta, che riceverà sciabola e feluca dal Generale uscente.

In questa occasione farà il suo debutto anche Paolo Diane, nei panni di Sostituto del Gran Cancelliere, con la lettura del suo primo Verbale, aggiungendo un nuovo tassello alla storia del Carnevale. Nel pomeriggio, il Magnifico Podestà Gianni Girardi, affiancato dal gruppo storico I Credendari in abiti medievali, guiderà la città in un viaggio simbolico nella storia di Eporedia. Dopo il saluto ufficiale e la Cerimonia del Sale e del Pane in Piazza di Città, il corteo si dirigerà verso la Cappella dei Tre Re al Monte Stella, luogo che custodisce secoli di devozione e tradizione. Alle 15.30 partirà da piazza Ottinetti il grande corteo con le Componenti dello Storico Carnevale di Ivrea che confluirà in Duomo.

A metà di febbraio l'attesa Battaglia delle Arance

Alle 16, nel Duomo di Ivrea, tornerà la messa alla presenza delle autorità cittadine, del Generale 2026 e di tutte le componenti dello Storico Carnevale, celebrata dal vescovo di Ivrea, monsignor Daniele Salera. A seguire si svolgerà la Cerimonia dei Ceri: il Magnifico Podestà, accompagnato dal suo seguito e dal Gruppo Storico I Credendari, offrirà il cero votivo al Vescovo per invocare la protezione della Madonna sulla città.

Domenica 1 e domenica 8 febbraio si svolgeranno le Alzate degli Abbà; nella mattinata di domenica 8 febbraio avrà luogo anche la sfilata con la presentazione dei Carri da Getto; giovedì 12 febbraio sarà la volta della calzata del Berretto Frigio in Piazza di Città; sabato 14 febbraio, alle 21, dal balcone del Municipio verrà presentata la Vezzosa Mugnaia; per concludere, dal 15 al 17 febbraio si vivranno i giorni clou, con la Battaglia delle Arance.