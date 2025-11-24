La Regione stanza quasi 1,5 milioni per il rinnovo del Patto per la sicurezza urbana di Torino

La Giunta regionale ha assegnato 1.329.000 euro di contributi a favore del Ministero dell'Interno per il rinnovo di ulteriori due anni del Patto per la sicurezza urbana tra Prefettura di Torino, Regione Piemonte e Città di Torino, finalizzato a rafforzare le politiche e le strategie in materia di sicurezza integrata tra lo Stato e il capoluogo piemontese.

Grazie al finanziamento proseguono le attività di controllo e le strategie del sistema di sicurezza urbana previste dal Patto, sottoscritto per la prima volta ad agosto 2023 con una dotazione di 1 milione di euro per il biennio.

“Intendiamo dare continuità al percorso di rafforzamento delle azioni sinergiche tra i diversi soggetti di governo del territorio, un modello operativo efficace basato sulla collaborazione interistituzionale tra forze di Polizia e che permette di portare avanti le attività di controllo del territorio. Con il rinnovo del Patto di sicurezza, di cui abbiamo aumentato la dotazione finanziaria, possono infatti proseguire i progetti a beneficio di tutte le forze dell’ordine, come l’acquisto di veicoli e l’implementazione del sistema di sorveglianza appartenente alla Città di Torino”, sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia locale Enrico Bussalino.

Sarà la Cabina di regia costituita presso la Prefettura di Torino, e della quale fanno parte i rappresentanti della Regione, della Città di Torino e delle Forze dell'Ordine, ad individuare le specifiche iniziative da realizzare e finanziare con i fondi assegnati.

“Torino non è soltanto grandi eventi e sport, perché purtroppo sempre più spesso la nostra città balza agli onori delle cronache anche nazionali per i continui episodi di illegalità e violenza. C’è chi quando parla di sicurezza lo fa per slogan e chi invece passa dalle parole ai fatti, ed é esattamente quello che la Lega e il centrodestra hanno fatto in Piemonte in questi anni. Oggi sono molto soddisfatto per il rinnovo del Patto per la sicurezza urbana della città di Torino, che prosegue nel solco di quanto già avevo iniziato nel 2023. Con questo provvedimento, le forze dell’ordine e i sistemi di sorveglianza verranno dotati di un finanziamento di 1.329.000 di euro. Adesso chiedo alla Giunta, come già deliberato dalla Lega in Consiglio regionale lo scorso agosto, di dare priorità ai quartieri più critici, primi fra tutti Barriera di Milano, Aurora, Borgo Dora, Borgo Vittoria, Nizza Millefonti e Lingotto. La speranza è che grazie al nuovo Patto Torino torni ad essere una città più sicura”: così Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte.