Pont Canavese, 22enne denunciato per il furto di computer in una scuola elementare

Nelle ultime due settimane, i Carabinieri della Compagnia di Ivrea, hanno eseguito diversi servizi finalizzati al controllo del territorio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In questi controlli rientra l’operazione eseguita dai militari di Rivarolo Canavese che nella notte del 4 gennaio hanno arrestato un ventenne italiano per spaccio di droga. L’uomo è stato bloccato a bordo della propria autovettura mentre transitava in corso Indipendenza. Alla vista dei militari è apparso immediatamente agitato, atteggiamento sospetto che non è sfuggito agli operanti; infatti, la perquisizione del mezzo ha permesso di rinvenire 233 grammi di “hashish”, 3 grammi di “marijuana” entrambi suddivisi in dosi e 920 euro, contante probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Le operazioni di polizia sono state estese anche presso l’abitazione dove sono stati rinvenuti ulteriori 9 grammi di “marijuana” suddivisi in dosi. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.

I Carabinieri di Pont Canavese hanno inoltre denunciato un italiano di 22 anni per furto aggravato. I fatti risalgono al 22 ottobre dello scorso anno quando si verificò un furto presso la scuola elementare “Caduti Libertà” dove furono trafugati diciassette computer portatili e due “sound bar”. Gli uomini dell’Arma sono riusciti a individuare l'uomo grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alla preziosa collaborazione del R.I.S. di Parma dove erano state inviate le impronte rilevate sul luogo del delitto.