Raccolti oltre 250.000 euro in ricordo del giovane ‘pettor_ale’

Ha già superato i 250.000 euro la raccolta in ricordo di Alessandro Antonicelli, il 26enne cavourese, conosciuto su Instagram come ‘pettor_ale’. Il giovane appassionato di fitness si è spento la scorsa settimana e sabato si sono tenuti i funerali nella parrocchia di Cavour. Poco prima di morire aveva lanciato quello che definiva il suo “ultimo progetto”: una raccolta fondi per l’Istituto nazionale dei Tumori di Milano, che l’ha seguito in questa sfortunata battaglia.

La diagnosi nefasta di osteosarcoma condroblastico l’ha ricevuta nell’agosto del 2023, da allora ha seguito tutte le terapie con coraggio e determinazione, non rinunciando ai propri sogni: nel marzo scorso è andato a Los Angeles per allenarsi alla Gold’s Gym e incontrare Arnold Schwarzenegger. A ottobre l’ultimo viaggio in Giappone, prima del lancio della raccolta fondi con cappellini disegnati personalmente da lui con le scritte ‘Fuck Cancer’ e ‘Non sei solo’. Una scelta, quella del cappellino, non casuale: dopo la perdita di capelli e sopracciglia per la chemioterapia era diventato una parte di lui.

La sua ragazza Elena Tinelli ha portato avanti l’iniziativa dei cappellini e lanciato una donazione sulla piattaforma GoFundMe, che ha come obiettivo 300.000 euro da donare all’Istituto milanese. Per donare, cliccare qui.